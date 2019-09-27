Сухогруз загорелся в Самарской области

Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что груженное железом судно «Волго-Балт-205» загорелось в районе Федоровских лугов. Объятый огнем сухогруз находится в 550 метрах от берега.

На судне находились 12 человек, девять из которых эвакуированы. Трое человек ожидают подхода баржи для буксировки сухогруза к берегу. Обстоятельства пожара выясняются.

По данным МЧС, сухогруз направлялся из Петербурга в Астрахань. На корабли находились 300 тонн металлоконструкций.

Уточняется, что судно обесточено, его судовой ход свободен. На место происшествия направлены оперативные службы. Всего для тушения пожара привлечено 70 человек, 18 единиц техники, а также три плавательных средства.

В минувший четверг стало известно, что российский траулер, который загорелся близ берегов Норвегии, затонул в порту Тромсе.