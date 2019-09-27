Япония внимательно следит за наращиванием российской военной мощи

Япония внимательно наблюдает за наращиванием военной мощи РФ, говорится в Белой книге обороны Японии за текущий год.

В документе говорится, что Токио наблюдает тенденцию наращивания российской военной активности на Дальнем Востоке, а также в районах Арктики, в Европе, на Ближнем Востоке и близ США. Подчеркивается, что японской стороне необходимо внимательно отслеживать данную тенденцию.

Кроме того, в документе подчеркивается, что число экстренных вылетов самолетов сил самообороны Японии в связи с появлением российских военных самолетов по-прежнему сохраняется на высоком уровне.

Белая книга отмечает оснащения южных Курил: размещение в 2016 ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Итурупе и Кунашире, а также истребителей Су-35 на Итурупе.

Также отмечается, что в минувшегом году проходили крупномасштабные учения «Восток-2018», в ходе которых участвовали подразделения не только Восточного, но и Центрального военных округов, а также Северный флот. Кроме того, впервые в них участвовали Китай и Монголия.