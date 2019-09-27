Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

 ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

 ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
5:46   27 Сентября 2019
Россия

Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.

Ранее белорусский президент заявлял, что Украина уже не сможет вернуть Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума. По его словам, данный вопрос закрыт раз и навсегда.

Чегринец сообщил РИА «Новости», что крымчане приглашают Лукашенко в гости. По его словам, президентам России и Белоруссии нашлось бы о чем поговорить на Крымском побережье.

По его мнению, дальнейшее более тесное сотрудничесиво с Белоруссией пойдет Крыму на пользу. Чегринец отметил, что вслед за белорусским президентом в Крым приедут белорусские предприятия всех форм собственности, благодаря чему кардинально возрастет взаимный товарооборот.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов избирателей высказались за вхождение республики в состав России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#крым #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...