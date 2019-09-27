Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.

Ранее белорусский президент заявлял, что Украина уже не сможет вернуть Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума. По его словам, данный вопрос закрыт раз и навсегда.

Чегринец сообщил РИА «Новости», что крымчане приглашают Лукашенко в гости. По его словам, президентам России и Белоруссии нашлось бы о чем поговорить на Крымском побережье.

По его мнению, дальнейшее более тесное сотрудничесиво с Белоруссией пойдет Крыму на пользу. Чегринец отметил, что вслед за белорусским президентом в Крым приедут белорусские предприятия всех форм собственности, благодаря чему кардинально возрастет взаимный товарооборот.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов избирателей высказались за вхождение республики в состав России.