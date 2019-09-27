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5:13   27 Сентября 2019
Россия

ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

Банк России сообщает о резком увеличении числа мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ЦБ РФ.

За минувшее лето Банк России направил операторам связи сведения о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых клиентам банков поступали звонки. Операторы заблокировали в 218 случаях, в 59 - установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 случаях - выявили подмену банковских номеров. Однако, в более чем двух тысячах случаев мер принято не было из-за отсутствия правовых оснований.

«Коммерсант» отмечает, что операторы связи говорят о более серьезной ситуации, чем это представляется финансовому регулятору.

Газета отмечает, что в ЦБ пообещали начать борьбу по нескольким направлениям., одним из которых является создание актуальной базы номеров операторов связи.

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Автор: Олег Королев
#цб рф #мошенники

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