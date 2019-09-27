Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

 ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

Белорусская община Крыма пригласила Лукашенко на полуостров

 ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

ЦБ РФ сообщил о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров банков
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
4:47   27 Сентября 2019
Россия

Россия за неделю поднимала истребители на перехват 20 раз

Россия за неделю поднимала истребители на перехват 20 раз

ВКС РФ двадцать раз за неделю поднимали в воздух истребители с целью недопущения границ России, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, 27 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль российских границ. Истребители дежурных сил ПВО были подняты 20 раз для недопущения пересечения границы.

Подчеркивается, что за прошедшую неделю нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Десятого сентября командир 393-й бомбардировочной эскадрильи ВВС США подполковник Роберт Шененберг заявил, что не может комментировать вопрос о том, занимаются ли размещенные в Великобритании американские бомбардировщики В-2 патрулированием вблизи воздушных границ России.

В конце августа Вашингтон перебросили на британскую базу три стратегических малозаметных бомбардировщика В-2.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#вкс рф #границы рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...