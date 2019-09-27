Россия за неделю поднимала истребители на перехват 20 раз

ВКС РФ двадцать раз за неделю поднимали в воздух истребители с целью недопущения границ России, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, 27 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль российских границ. Истребители дежурных сил ПВО были подняты 20 раз для недопущения пересечения границы.

Подчеркивается, что за прошедшую неделю нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Десятого сентября командир 393-й бомбардировочной эскадрильи ВВС США подполковник Роберт Шененберг заявил, что не может комментировать вопрос о том, занимаются ли размещенные в Великобритании американские бомбардировщики В-2 патрулированием вблизи воздушных границ России.

В конце августа Вашингтон перебросили на британскую базу три стратегических малозаметных бомбардировщика В-2.