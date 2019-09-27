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 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

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4:06   27 Сентября 2019
Весь мир

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой за 11 лет встречи между министрами иностранных дел России и Грузии. Об этом сообщает официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Сергей Лавров и Давид Залкалиани встретились 26 сентября.

Гутерреш приветствует состоявшуюся в четверг встречу глав МИД Грузии и России, которая проходила на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Посредником выступала Швейцария, отмечает Дюжаррик.

Между Россией и Грузией нет дипотношений, диалог между государствами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Отношения стран были разорваны после того, как 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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Автор: Олег Королев
#россия #грузия #гутерреш

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