Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
3:47   27 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

Комиссия Всемирной организации по расследованию авиаударов а северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Он напомнил, что данное расследование должно соответствовать мандату и полномочиям, которыми облают ООН и генсек организации. Варшинин подчеркнул, что комиссия не имеет полномочий на установление виновных.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение расследования ранее направили  десять стран Совбеза (США, ФРГ, Великобритания, Франция, Бельгия. Польша, Кувей, Доминикана, Индонезия и Перу).

Комиссия была создана после того, как ряд западных стран заявили о причастности сирийских властей и российских военных к ударам по больницам в Идлибе. Россия категорически отвергает данные обвинения.

МИД РФ назвал решение Гутерреша создать комиссию провокационным. Кроме того, в ведомстве сомневаются, есть ли у генсека полномочия принимать такие решения без санкции СБ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#идлиб #оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...