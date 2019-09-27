МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

Комиссия Всемирной организации по расследованию авиаударов а северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Он напомнил, что данное расследование должно соответствовать мандату и полномочиям, которыми облают ООН и генсек организации. Варшинин подчеркнул, что комиссия не имеет полномочий на установление виновных.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение расследования ранее направили десять стран Совбеза (США, ФРГ, Великобритания, Франция, Бельгия. Польша, Кувей, Доминикана, Индонезия и Перу).

Комиссия была создана после того, как ряд западных стран заявили о причастности сирийских властей и российских военных к ударам по больницам в Идлибе. Россия категорически отвергает данные обвинения.

МИД РФ назвал решение Гутерреша создать комиссию провокационным. Кроме того, в ведомстве сомневаются, есть ли у генсека полномочия принимать такие решения без санкции СБ.