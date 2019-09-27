Лавров обсудил с Лайчаком роль ОБСЕ в урегулировании ситуации на востоке Украины
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром дел Словакии Мирославом Лайчаком на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД РФ.
Отмечается, что стороны обсудили роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в урегулировании внутриукраинского конфликта.
Лавров и Лайчак обсудили вопросы двусторонних отношений, работу ОБСЕ, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках организации.
В середине месяца Лайчак заявил, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс возможно после установления мира в регионе.
Начиная с апреля 2014 года, украинские власти проводят военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.