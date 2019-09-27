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Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Гутерреш приветствует первую с 2008 года встречу глав МИД РФ и Грузии

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 МИД РФ сомневается в компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

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3:03   27 Сентября 2019
Весь мир

Лавров обсудил с Лайчаком роль ОБСЕ в урегулировании ситуации на востоке Украины

Лавров обсудил с Лайчаком роль ОБСЕ в урегулировании ситуации на востоке Украины

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром дел Словакии Мирославом Лайчаком на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что стороны обсудили роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Лавров и Лайчак обсудили вопросы двусторонних отношений, работу ОБСЕ, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках организации.

В середине месяца Лайчак заявил, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс возможно после установления мира в регионе.

Начиная с апреля 2014 года, украинские власти проводят военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#украина #обсе #лавров #лайчак

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