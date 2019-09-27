Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

 Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета

Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

 Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета

Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
2:45   27 Сентября 2019
Весь мир

Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Расселение беженцев на территории США будет производиться только с письменного согласия штатов и муниципалитетов. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп сообщил, что проконсультировался с государственным секретарем и постановил, что федеральное правительство должно расселять беженцев только в тех юрисдикциях, в которых согласились их принять как органы власти штата, так и местные органы самоуправления. При этом он отметил, что будут некоторые исключения.

Указом президент США фактически переложил на муниципалитеты и власти штатов ответственность за размещение беженцев, которые не будут допущены в страну.

 В среду в Госдепе сообщиил, что Белый дом предлагает снизить с 30 тысяч до 18 тысяч число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансов году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #беженцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...