Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Расселение беженцев на территории США будет производиться только с письменного согласия штатов и муниципалитетов. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп сообщил, что проконсультировался с государственным секретарем и постановил, что федеральное правительство должно расселять беженцев только в тех юрисдикциях, в которых согласились их принять как органы власти штата, так и местные органы самоуправления. При этом он отметил, что будут некоторые исключения.

Указом президент США фактически переложил на муниципалитеты и власти штатов ответственность за размещение беженцев, которые не будут допущены в страну.

В среду в Госдепе сообщиил, что Белый дом предлагает снизить с 30 тысяч до 18 тысяч число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансов году.