Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета

Министры иностранных дел РФ и САР Сергей Лавров и Валид Муаллем подняли вопрос предстоящего заседания сирийского конституционного комитета.

Муаллем на встрече с Лавровым сообщил, что спецпосланник ООН Гейр Педерсен сообщил, что заседание состоится 30 октября. Глава МИД РФ заявил, что ранее днем обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В свою очередь Лавров заявил, что Гутерреш полон энтузиазма. «Посмотрим, как будет организовано первое заседание, какой будет церемония», - отметил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что работа в данном направлении только начинается.

Ранее Муаллем не исключил создания новой конституции страны в рамках работы конституционной комиссии Сирии под эгидой ООН. При этом он отметил, что принятая в 2012 году конституция страны является одной из лучших в регионе.