Лавров обсудил с премьером Судана двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 74-й сессии ГА ООН обменялся мнениями с главой правительства Судана Абдаллой Хамдуком по вопросам отношений между странами. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

Отмечается, что во время беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте развития ситуации в Судане.

Подчеркивается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в интересах укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

Лавров, трактовая встречу с Хамдуком на полях Генассамблеи ООН, заявил, Москва старается быть полезной как во внутренних вопросах Хартума, так и в отношениях с Южным Суданом.

В апреле в Судане на фоне четырехмесячных протестов произошел военный переворот. После долгих переговоров военных и оппозиции в августе был сформирован переходный совет.