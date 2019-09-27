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 Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета

Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
1:58   27 Сентября 2019
Весь мир

Лавров обсудил с премьером Судана двусторонние отношения

Лавров обсудил с премьером Судана двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 74-й сессии ГА ООН обменялся мнениями с главой правительства Судана Абдаллой Хамдуком по вопросам отношений между странами. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

Отмечается, что во время беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте развития ситуации в Судане.

Подчеркивается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в интересах укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

Лавров, трактовая встречу с Хамдуком на полях Генассамблеи ООН, заявил, Москва старается быть полезной как во внутренних вопросах Хартума, так и в отношениях с Южным Суданом.

В апреле в Судане на фоне четырехмесячных протестов произошел военный переворот. После долгих переговоров военных и оппозиции в августе был сформирован переходный совет.

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Автор: Олег Королев
#лавров #судан

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