Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

 Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета

Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

 МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

Президент США распорядился расселять беженцев только при согласии местных властей

 Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета

Лавров обсудил с главой МИД Сирии заседание конституционного комитета
1:43   27 Сентября 2019
Россия

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Введение электронных виз для иностранцев и режима «открытого неба» для Пулково может увеличить число туристов из других стран в Петербурге почти в полтора раза. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Ранее стало известно, что северную столицу в минувшем году посетили 8,2 миллиона туристов (в том числе 3,9 миллиона из других стран), что на 9,3 процента превышает аналогичные показатели 2017 года.

Беглов отметил, что европейские туристы получают комфортную возможность получения электронной визы. По его словам, они смогут приехать в Петербург и до восьми дней находиться в городе. Данный тип визы распространяется не только на Петербург, но и на Ленинградскую область.

Также он напомнил, что иностранные авиаперевозчики смогут совершать полеты в северную столицу по набору правил «седьмой свободы воздуха». Беглов уверен, что данные меры позволят увеличить туристический поток до 12,5 миллиона человек, в том числе число иностранных туристов - до шести миллиона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #электронные визы #иностранные туристы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...