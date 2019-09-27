Беглов рассказал о перспективах роста числа иностранных туристов в Петербурге

Введение электронных виз для иностранцев и режима «открытого неба» для Пулково может увеличить число туристов из других стран в Петербурге почти в полтора раза. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Ранее стало известно, что северную столицу в минувшем году посетили 8,2 миллиона туристов (в том числе 3,9 миллиона из других стран), что на 9,3 процента превышает аналогичные показатели 2017 года.

Беглов отметил, что европейские туристы получают комфортную возможность получения электронной визы. По его словам, они смогут приехать в Петербург и до восьми дней находиться в городе. Данный тип визы распространяется не только на Петербург, но и на Ленинградскую область.

Также он напомнил, что иностранные авиаперевозчики смогут совершать полеты в северную столицу по набору правил «седьмой свободы воздуха». Беглов уверен, что данные меры позволят увеличить туристический поток до 12,5 миллиона человек, в том числе число иностранных туристов - до шести миллиона.