МЧС РФ сообщило о наказании за курение на балконах

Нарушения правил разведения огня могут повлечь за собой как административное, так и уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее Кабмин РФ подписал постановление, которое запрещает пользование открытым огнам на балконах, в жилых комнатах домов, лоджиях, гостиниц и общежитий. Изменения вступят в силу с 1 октября.

Спасательное ведомство подтвердило, что новые правила запрещают приготовление шашлоы на балконе, а также курение.В частности, за курение на балконе вводится штраф до трех или пяти тысяч рублей, в зависимости от того, привело ли это к пожару.

Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если из-за брошенного окурка сгорят несколько квартир или балкон. В МЧС подчеркнул, что по большей части будут привлекаться к ответственности те курильщики, чья вредная привычка повлекла за собой пожар.