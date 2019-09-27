Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия, сообщил Лавров

Россия в сентябре безвозмездно предоставила для нужд Центрально-Африканской Республики (ЦАР) уже вторую партию оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации в Африке.

По словам министра, в ЦАР российские инструкторы за последние полтора года подготовили более трех тысяч военных для армии этой суверенной страны. Лавров отметил, что с ведома СБ для нужд ЦАР уже поставлены две партии российского оружия.

Первая партия российских вооружений была поставлена в ЦАР в конце января-начале февраля минувшего года. Также туда были командированы пятеро военных и 170 гражданских инструкторов.

Также Лавров сообщил, что подписаны и реализуются всеобъемлющие мирные соглашения в ЦАР и Южном Судане. Глава МИД РФ отметил, что благодаря ответственным шагам глав Эфиопии, Сомали, Эритреи и Джибути улучшилась ситуация на Африканском Роге. Также в ДРК и Конго прошли мирные демократические выборы.