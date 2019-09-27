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Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия, сообщил Лавров

Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия, сообщил Лавров

 РФ помогает поддерживать мир в Африке с одобрения принимающих стран, заявил глава МИД РФ

РФ помогает поддерживать мир в Африке с одобрения принимающих стран, заявил глава МИД РФ
0:44   27 Сентября 2019
Весь мир

РФ помогает поддерживать мир в Африке с одобрения принимающих стран, заявил глава МИД РФ

РФ помогает поддерживать мир в Африке с одобрения принимающих стран, заявил глава МИД РФ

Москва участвует в деятельности по обеспечению мира и безопасности в Африке в рамках международного права и с одобрения принимающих стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном безопасности в Африке.

По его словам, российское содействие обеспечению мира и безопасности в Африке основано на международном праве, которое также закреплено в Уставе ООН в качестве принципа невмешательства во внутренние дела государств. Лавров подчеркнул, что помощь Москвы оказывается исключительно с одобрения принимающих сторон и направлена только на создание их собственных антикризисных потенциалов.

Министр заявил, что Россия уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для африканских стран и других развивающихся государств. Так, в сентябре стартовал очередной курс обучения в Академии МВД РФ, ориентированный на женщин-полицейских в Африке.

Лавров добавил, что Россия продолжает реализовывать двусторонние программы подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур, а также оказывать военно-техническую помощь.

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Автор: Олег Королев
#лавров #африка

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