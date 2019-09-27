Ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы, заявил Лавров

Ситуация в Ливии, которая возникла после вторжения стран-НАТО в 2011 году, угрожает безопасности стран Южной Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН по безопасности в Африке.

Лавров подчеркнул, что развязанная НАТО восемь лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в пучину хаоса, подорвала североафриканскую систему обеспечения безопасности и привела к расползанию оружия и бандитов по всему континенту.

Глава МИД РФ отметил, Ливия стала прибежищем и плацдармом для деятельность различных группировок террористов, ряды которых поплняют боевики из Сирии, Ирака и других стран. Он отметил, что ущерб чувствуют и страны Сахаро-Сахельского региона.

По словам Лаврова, сейчас под угрозой безопасность стран Западной и Центральной Африки, а также стран Южной Европы.