Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Представители СМИ посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Кадры с места ядерной катастрофы, произошедшей 33 года назад, опубликовало агентство Ruptly.

То, что осталось от диспетчерской, оборудование, железо, арматура, до сих пор источает радиацию, которая в 40 тысяч раз превышает норму. Журналисты перед тем, как туда попасть, надели специальные защитные костюмы, у пульта управления им разрешили находиться не более пяти минут.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов. Также теперь разрешено вести фото- и видеосъемку. Зеленский уверен, что эти меры устранят возможность мелкой коррупции и Чернобыль станет «одной из точек роста новой Украины».