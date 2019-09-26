Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиционер Денис Михайлов стал первым героем рубрики ФАН о настоящих патриотах

Оппозиционер Денис Михайлов стал первым героем рубрики ФАН о настоящих патриотах

 Западные спонсоры не стесняют Навального в средствах для подготовки очередного митинга

Западные спонсоры не стесняют Навального в средствах для подготовки очередного митинга
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

 Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом

Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом
Оппозиционер Денис Михайлов стал первым героем рубрики ФАН о настоящих патриотах

Оппозиционер Денис Михайлов стал первым героем рубрики ФАН о настоящих патриотах

 Западные спонсоры не стесняют Навального в средствах для подготовки очередного митинга

Западные спонсоры не стесняют Навального в средствах для подготовки очередного митинга
Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

 Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко
Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

 Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом

Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом
22:51   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Видео, снятое изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, появилось в сети

Представители СМИ посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Кадры с места ядерной катастрофы, произошедшей 33 года назад, опубликовало агентство Ruptly.

То, что осталось от диспетчерской, оборудование, железо, арматура, до сих пор источает радиацию, которая в 40 тысяч раз превышает норму. Журналисты перед тем, как туда попасть, надели специальные защитные костюмы, у пульта управления им разрешили находиться не более пяти минут.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов. Также теперь разрешено вести фото- и видеосъемку. Зеленский уверен, что эти меры устранят возможность мелкой коррупции и Чернобыль станет «одной из точек роста новой Украины».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #журналисты #чернобыль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...