Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что Штаты намерены разместить в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.

По его словам, это может усилить противовоздушную оборону королевства и защитит его инфраструктуру. Хоффман отметил, что власти Саудовской Аравии сами попросили Вашингтон о помощи. Министр обороны США Марк Эспер одобрил размещение дополнительных сил в регионе.

Окончательное решение еще не принято, однако две батареи ЗРК Patriot и одна противоракетная система THAAD будут поддерживать повышенную готовность.