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22:23   26 Сентября 2019
Весь мир

Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что Штаты намерены разместить в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.

По его словам, это может усилить противовоздушную оборону королевства и защитит его инфраструктуру. Хоффман отметил, что власти Саудовской Аравии сами попросили Вашингтон о помощи. Министр обороны США Марк Эспер одобрил размещение дополнительных сил в регионе.

Окончательное решение еще не принято, однако две батареи ЗРК Patriot и одна противоракетная система THAAD будут поддерживать повышенную готовность.

«Другие страны обличили иранские действия в регионе, и мы ожидаем, что они внесут свой вклад в международные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии», — заявил Хоффман.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #пентагон #саудовская аравия

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