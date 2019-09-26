Оппозиционер Денис Михайлов стал первым героем рубрики ФАН о настоящих патриотах

Федеральное агентство новостей, открывая новую рубрику «Образы российского патриотизма», рассказывает историю Дениса Михайлова – бывшего координатора в петербургском штабе Алексея Навального, который на недавних муниципальных выборах избрался в депутаты от МО Смольнинское.

Как сообщает издание, на первый взгляд Денис Михайлов кажется обычным человеком со стандартными увлечениями – футбол, хип-хоп, российская история, однако при этом он является активным участником социально-политической жизни страны. Он имеет собственный взгляд на развитие России, ведет борьбу с коррупцией и понимает, что пользу стране принесут не уличные протесты, а конструктивный диалог между властью и гражданским обществом.

Изначально Михайлов, сформировав свою мировоззренческую систему и окунувшись в политическую жизнь, столкнулся с тем, что за декларируемые ценности иногда приходится платить в прямом смысле слова – его счета были арестованы судебными приставами в декабре 2018 года, при этом молодому человеку выписали штраф в семь миллионов рублей. Такое наказание Денис Михайлов получил по делу о порче зеленых насаждений в ходе прошедшего в мае того же года митинга «Он нам не царь». Получив наказание, Михайлов столкнулся также и с непоследовательностью своих соратников по оппозиционному движению, которые не стали помогать ему собирать средства на выплату штрафа.

Получив суровый урок, бывший оппозиционер понял, что протесты – это не тот путь, которым можно чего-нибудь добиться. Также он осознал, что в критической ситуации не стоит рассчитывать на единомышленников. В результате Михайлов решил пойти другим путем и зарегистрировался кандидатом на предстоящие выборы муниципальных депутатов. Его предвыборная программа была начисто лишена популизма – Денис обещал жителям Муниципального образования «Смольненское» только реальные изменения. Он убежден, что победить коррупцию мелкого чиновничества можно только при условии, что местные органы власти будут работать прозрачно и давать населению отчет о результатах этой работы.

Именно такие патриоты, отмечает ФАН, и нужны сейчас нашей стране – гражданскому обществу нужно не обсуждать в социальных сетях, как все плохо и безнадежно в России, а заниматься теми проблемами, которые оно в состоянии решить.

Напомним: ранее Федеральное агентство новостей сообщило о запуске новой рубрики «Образы российского патриотизма», в котором издание собирается научить читателей любить Родину, рассказывая при этом о настоящих современных патриотах.

Как сообщалось, в новом разделе будут размещаться материалы, посвященные людям, искренне любящим Россию и стремящимся сделать ее еще лучше. При этом герои рубрики могут оказаться приверженцами разных политических взглядов, придерживаться диаметрально противоположных точек зрения и разных политических позиций, но всех их объединяет любовь к родной стране и патриотизм.