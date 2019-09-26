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 Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН

Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН
21:48   26 Сентября 2019
Весь мир

Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН

Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН

США не должны мешать выдаче виз делегациям для посещения ООН. Соответствующее заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Иранский лидер отметил, что, если иранцы приезжают в США, это не означает, что они «влюблены в эту страну», ведь все они имеют свои причины для визита.

«Причина, по которой мы сюда приезжаем, в том, что ООН здесь. И у США нет права препятствовать приезду и отбытию официальных лиц в ООН, потому что ООН является домом для всех государств, это дом мира и дом переговоров», — сообщил политик, подчеркнув, что США не должны злоупотреблять своей позицией и выдавать визы только тем, кто им нравится.

Роухани считает, что путь, выбранный США, не принесет никому выгоду.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #оон #роухани

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