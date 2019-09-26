Западные спонсоры не стесняют Навального в средствах для подготовки очередного митинга

Бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский заявил, что Запад щедро спонсирует блогера. Он может тратить сколько угодно денег, лишь бы собрать как можно больше людей в это воскресенье на проспекте Сахарова в Москве, пишет Nation News.

После того, как интерес «оппозиционно» настроенных москвичей к незаконным митингам начал спадать, Навальный собрал митинг-концерт 10 августа, а выступать позвал Ic3peak, «Кровосток» и Face. По словам Туровского, музыканты выступали не бесплатно, как это заявлялось. За концерт и публикации в соцсетях им заплатили по восемь миллионов рублей.

Еще один митинг запланирован на 29 сентября. Западные спонсоры поручили Навальному сделать мероприятие максимально массовым, не жалея денег. Для этого ему нужно задействовать как можно больше артистов, музыкантов и других медийных персон.

«Нужны отчеты, митинг должен быть очень крупным и крутым, поэтому нужно больше призывов от звезд, артистов, используем дело Устинова», — написал Туровский.

Напомним, в середине сентября Навальный летал в США вместе со своей семьей. По официальной версии – устраивать дочь Дарью в престижный Стэнфорд. По другой же версии Навальный летал в Соединенные Штаты на консультации, ведь его перелет состоялся вскоре после выборов в Мосгордуму.