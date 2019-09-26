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Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом

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21:52   26 Сентября 2019
Весь мир

Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом

Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом

Специальный представитель грузинского премьер-министра по вопросам отношений с Москвой Зураб Абашидзе заявил в четверг, что восстановление прямого авиасообщения с РФ, которое было приостановлено по инициативе российской стороны с 8 июля, воспринималось бы «как шаг в правильном направлении».

«Как известно, решением России было временно приостановлено авиасообщение с Грузией, и тогда мы дали этому соответствующую оценку», - приводит слова Абашидзе агентство «Интерфакс».

При этом премьер-министр добавил, что Грузия подождет официального решения РФ на этот счет.

Ранее за возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним: решение о временном прекращении прямых авиаперелетов из России в Грузию и обратно с 8 июля 2019 года было принято после того, как в Тбилиси 20 июня вспыхнули антироссийские протесты и массовые беспорядки, спровоцированные акцией местных радикалов, сорвавших проведение сессии Международной конференции православия, в которой принимали участие представители РФ.

Грузия считает возможность возобновления авиасообщения с РФ правильным шагом

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Автор: Александр Люблинский
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