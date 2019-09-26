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21:20   26 Сентября 2019
Россия

ЛиАЗ начнет производство новых автобусов

ЛиАЗ начнет производство новых автобусов

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) сделает до конца 2020 года более 660 автобусов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, пишет «360».

До конца текущего года автопарк компании «Мострансавто» пополнится на 300 машин марки ЛиАЗ-5292. В них будут кондиционеры, Wi-Fi, видеокамеры и USB-зарядки. Автобусы будут собирать из российских комплектующих, а двигатели будут производить на Ярославском моторном заводе.

Благодаря выпуску новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это значит, что появятся новые рабочие места.

«Успешная работа предприятия сказывается и на рабочих местах, и на налогах, и на состоянии экономики страны и Подмосковья в частности. Успеха вам, и мы очень надеемся, что автобусы, которые делают в Подмосковье, будут комфортны зимой и летом», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

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Автор: Виктория Разумовская
#подмосковье #транспорт #общество #автобусы

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