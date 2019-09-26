ЛиАЗ начнет производство новых автобусов

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) сделает до конца 2020 года более 660 автобусов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, пишет «360».

До конца текущего года автопарк компании «Мострансавто» пополнится на 300 машин марки ЛиАЗ-5292. В них будут кондиционеры, Wi-Fi, видеокамеры и USB-зарядки. Автобусы будут собирать из российских комплектующих, а двигатели будут производить на Ярославском моторном заводе.

Благодаря выпуску новых автобусов ЛиАЗ начнет работать в две смены. А это значит, что появятся новые рабочие места.