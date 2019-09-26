Роухани заявил о готовности Ирана обменяться заключенными с США

Тегеран готов провести с Вашингтоном обмен заключенными, в настоящее время слово за американской стороной.

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам пребывания на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«В правительстве (президента США Дональда) Трампа пару раз поднимался разговор о том, чтобы мы обсудили находящихся под стражей… Мы всегда были готовы и до сих пор готовы (к взаимному освобождению), мяч на американской стороне», - сказал иранский лидер.

Ранее, в ходе пресс-конференции, Роухани заявил, что США не имеют права не допускать кого-либо до участия в мероприятиях ООН, как это было с десятью членами российской делегации, которым Госдеп отказал в американской визе.