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 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

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 Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН

Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН
21:18   26 Сентября 2019
Весь мир

Роухани заявил о готовности Ирана обменяться заключенными с США

Роухани заявил о готовности Ирана обменяться заключенными с США

Тегеран готов провести с Вашингтоном обмен заключенными, в настоящее время слово за американской стороной.

Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам пребывания на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«В правительстве (президента США Дональда) Трампа пару раз поднимался разговор о том, чтобы мы обсудили находящихся под стражей… Мы всегда были готовы и до сих пор готовы (к взаимному освобождению), мяч на американской стороне», - сказал иранский лидер.

Ранее, в ходе пресс-конференции, Роухани заявил, что США не имеют права не допускать кого-либо до участия в мероприятиях ООН, как это было с десятью членами российской делегации, которым Госдеп отказал в американской визе.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #политика #вашингтон #весь мир #тегеран #обмен пленными

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