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 Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН

Роухани уверен, что США не должны мешать приезду делегаций в ООН
20:53   26 Сентября 2019
Весь мир

Роухани заявил, что США не имели права не пускать кого-либо на мероприятия ООН

Роухани заявил, что США не имели права не пускать кого-либо на мероприятия ООН

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в случае обсуждения переноса штаб-квартиры ООН из США в другую страну, Тегеран проголосует за этот шаг.

Слова иранского лидера, сказанные в четверг в ходе пресс-конференции, на которой Роухани подводил итоги своего пребывания на Генассамблее ООН, приводит агентство ТАСС.

«Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы, - заявил президент Ирана, подчеркнув при этом: - у Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика».

Также Роухани отметил, что Иран ждет от Соединенных Штатов отказа от предварительных условий для согласования возможной двусторонней встречи. Если европейцы не начнут платить за сделку по иранской ядерной программе, Тегеран продолжит отказываться от взятых на себя в рамках СВПД обязательств, добавил он.

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Автор: Александр Люблинский
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