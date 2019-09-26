Новые американские санкции против Сирии введены, чтобы ослабить позиции Асада

Новые санкционные меры США направлены и против Дамаска, и против Москвы, заявил ФАН военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Вашингтон внес в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц из-за поставок авиационного топлива Вооруженными силам РФ в Сирии. Об этом объявила пресс-служба американского Минфина. Так, под санкциями оказались фирма Maritime Assistance («Мэритайм эссистэнс»), которая, как утверждает Вашингтон, якобы является «подставной компанией» «Совфрахта», а также ее сотрудники Карен Степанян, Иван Окороков и Илья Логинов. Также в санкционный список попали суда «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.

Американское правительство утверждает, что эти суда являются собственностью компании «Транспетрочарт». При этом США ввели ограничения в отношении «Совфрахта» и «Транспетрочарта» еще в 2016 году. Вашингтон, по сообщениям американского Минфина, таким образом ликвидировал «схему обхода санкций», которая была направлена на содействие «доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заметил, что Москва считает абсолютно неприемлемыми новые ограничительные меры со стороны Америки.

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми», — заявил замглавы российского МИД журналистам.

Как отметил политолог Дмитрий Родионов, в России, многие начали забывать, что ни одни американские санкции, которых с 2014 года ввели уже несметное множество, не были отменены.

«Подсчитать их — дело непростое, но тем, кого они непосредственно касаются, должны ни на секунду не забывать, что санкционный механизм работает как капкан — можно пытаться его обойти, но глупо совать туда руку, в надежде, что что-то не сработает. Все срабатывает и будет срабатывать», — подчеркнул Родионов.

Эксперт заметил, что все это делается, чтобы создать максимальное количество проблем для России. Причем всем — от бизнеса, до обычных россиян, чтобы оказать как можно больше давления.

«Можно сколько угодно махать рукой, будучи уверенным, что у нас это не сработает, но на санкционную политику это не повлияет никак — она будет работать всегда. Вспомним знаменитую поправку Джексона-Вэника, которая действовала почти сорок лет, из них 21 год — уже после распада СССР», — считает Родионов.

По его словам, санкции будут действовать хоть 50, хоть 100 лет. Это, уверен спикер, продлится до тех пор, пока в США кардинально не поменяется внешняя политика, а предпосылок для этого на горизонте нет, вне зависимости от того, кто возглавляет страну. Механизм будет работать сам по себе, даже когда не станет тех, кто его разработал и запустил, считает Родионов.

Даже тот факт, что все больше и больше людей в мире не начинают понимать абсурдность и нелегитимность экстерриториальных санкций как вида, не оказывает влияние ни на что. При этом, заметил Родионов, если кто-то не согласен с решениеми Вашингтона, то он становится врагом США со всеми последствиями такой вражды.

«Незнание американских законов никого не освобождает от их выполнения по всей планете. В данном случае абсурдность еще и в том, что российские корабли доставляют российское топливо для российской базы. Но их это вообще не волнует. Раз везут в Сирию — значит, срабатывает механизм «капкана», который «захватывает» все, что засветилось в зоне его действия», — добавил Родионов.

Политолог считает, что эти американские ограничительные меры призваны действовать против Дамаска. США, уверен Родионоав, пытаются создать экономическую блокаду, чтобы заставить сирийского лидера Башара Асада сдать позиции. Санкции направлены также против России, чтобы заставить ее отказаться от помощи САР.

«Политика санкций уже создала такую хитрозапутанную паутину, что расплести ее за раз будет просто нереально. Даже если представить себе, что когда-то в США появится вменяемая власть, которая откажется от этой политики, на распутывание этого клубка и отмену ограничений, уйдут годы, а то и десятилетия. Но на такое в обозримом будущем рассчитывать не стоит», — рассказал спикер.

США, считает эксперт, уже попросту не смогут остановиться просто потому, что «у них сломаны тормоза».