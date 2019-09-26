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Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

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20:14   26 Сентября 2019
Весь мир

Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом на полях Генассамблеи ООН. Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате.

Ранее в четверг, 26 сентября, Лавров встретился с премьером Пакистана, президентом Кипра, принял участие во встрече министров иностранных стран БРИКС. Также на сегодня у него запланированы переговоры с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

 

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Автор: Виктория Разумовская
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