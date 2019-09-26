Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом на полях Генассамблеи ООН. Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате.
Ранее в четверг, 26 сентября, Лавров встретился с премьером Пакистана, президентом Кипра, принял участие во встрече министров иностранных стран БРИКС. Также на сегодня у него запланированы переговоры с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.
???????????????? С.В.#Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Дании Й.Кофодом. #Россия #Дания #ООН #НьюЙорк #МИД #Дипломатия #UNGA #UNGA74 #UNGA2019 pic.twitter.com/MMBkMmyDyy— МИД России ???????? (@MID_RF) September 26, 2019