Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофодом на полях Генассамблеи ООН. Переговоры проходят в закрытом для журналистов формате.

Ранее в четверг, 26 сентября, Лавров встретился с премьером Пакистана, президентом Кипра, принял участие во встрече министров иностранных стран БРИКС. Также на сегодня у него запланированы переговоры с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.