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19:48   26 Сентября 2019
Россия

Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

Судоремонтный завод открыли на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Мастерская располагается на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Здесь будут делать гарантийные ремонты, выполнять техническое обслуживание и другие работы.

«Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — сказал замкомандира российского оперативного командования в дальней морской зоне Евгений Гущин.

По его словам, судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе.

В 2017 году стало известно, что российские военные занимаются модернизацией базы ВМФ РФ в Тартусе, чтобы туда смогли заходить крейсера. Там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #порт #вмф рф #тартус

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