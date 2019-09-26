Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

Судоремонтный завод открыли на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Мастерская располагается на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Здесь будут делать гарантийные ремонты, выполнять техническое обслуживание и другие работы.

«Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — сказал замкомандира российского оперативного командования в дальней морской зоне Евгений Гущин.

По его словам, судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе.

В 2017 году стало известно, что российские военные занимаются модернизацией базы ВМФ РФ в Тартусе, чтобы туда смогли заходить крейсера. Там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.