Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных

Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин оценил пример немецкого цирка Ронкалли, который по доброй воле отказался от номеров с животными, заменив их голограммами, но заметил, что новые технологии не повод сокращать количество животных на арене в России.

«Не планируем [сокращать]. Обязательно будем использовать [голограммы]. Все цифровые технологии будем использовать», — пообещал «Политике Сегодня» Шемякин.

Чиновник добавил, что у противников цирковых номеров с четверолапыми артистами нет причин для беспокойства.

«Мы обращаемся с животными очень хорошо и принят закон об ответственном отношении к животным, поэтому мы соблюдаем этот закон», — заверил он.

На коллегии Минкульта РФ 26 сентября Шемякин анонсировал строительство двух цирков в Москве и Петербурге, которые будут инновационными и смогут трансформироваться в концертные залы. Одной из основных задач Шемякин назвал сделать российский цирк «модным» и «позитивным эмоциональным» лидером.