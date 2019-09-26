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19:38   26 Сентября 2019
Россия

Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных

Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных

Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин оценил пример немецкого цирка Ронкалли, который по доброй воле отказался от номеров с животными, заменив их голограммами, но заметил, что новые технологии не повод сокращать количество животных на арене в России.

«Не планируем [сокращать]. Обязательно будем использовать [голограммы]. Все цифровые технологии будем использовать», — пообещал «Политике Сегодня» Шемякин.

Чиновник добавил, что у противников цирковых номеров с четверолапыми артистами нет причин для беспокойства.

«Мы обращаемся с животными очень хорошо и принят закон об ответственном отношении к животным, поэтому мы соблюдаем этот закон», — заверил он.

На коллегии Минкульта РФ 26 сентября Шемякин анонсировал строительство двух цирков в Москве и Петербурге, которые будут инновационными и смогут трансформироваться в концертные залы. Одной из основных задач Шемякин назвал сделать российский цирк «модным» и «позитивным эмоциональным» лидером.

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Автор: Григорий Рощин
#животные #росгосцирк #шемякин #голограммы

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