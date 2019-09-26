Новые правила перевозки детей разочаровали автобусных туроператоров

Руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева в четверг, 26 сентября, сообщила, что российских туроператоров, которые занимаются детскими экскурсионными турами, разочаровали обновленные правила перевозки групп детей автобусами. По ее словам, не изменили запрет на использование автобусов старше десяти лет.

Постановление правительства вступит в силу с 1 октября​​​. Теперь требование об использовании автобусов, которые оснащены ремнями безопасности, распространяется не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение.

Ольга Санаева напомнила, что туроператоры добивались, чтобы из документа исключили возрастной ценз на автобусы старше десяти лет. Однако положение оставили. Учитывая, что в РФ импортных автобусов моложе десяти лет практически нет, именно это требование всех особенно обеспокоило.

В Российском союзе туриндустрии считают, что десятилетние автобусы Mercedes или Setra, которые находятся в хорошем состоянии, очень надежны. Санаева объяснила, что у РСТ нет никаких систем лояльности приобретения автобусов, а ввозить импортные машины сложно из-за акцизов и таможенных пошлин, поэтому автобусный парк стареет.