Российский сенатор считает, что США пытаются «уколоть» Россию за свои неудачи

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Штаты проигрывают России в Сирии, поэтому пытаются хоть как-то «уколоть» санкциями за свои неудачи. Об этом пишет РИА Новости.

«В Сирии США жестко конкурируют с Россией. И проигрывают эту конкуренцию. И это видит весь мир. Поэтому каждое лыко в строку. Хоть так, но уколем Россию, раз не получается иначе», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что Москва обязательно предпримет ответные меры. Например, «отобьет у террористов еще часть сирийской территории».

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон ввел очередной пакет санкций в отношении одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов. По мнению американской стороны, они нарушили санкционный режим по САР, создав схему по доставке топлива для воздушных судов в страну.