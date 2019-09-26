Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

 Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных

Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных
Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

 Ролик о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии оказался фейком из Сирии

Ролик о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии оказался фейком из Сирии
Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

Судоремонтный комплекс открыли на базе ВМФ РФ в Тартусе

 Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных

Гендиректор Росгосцирка пообещал номера с цифровыми копиями животных
Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

Лавров встретился с главой МИД Дании на полях ГА ООН

 Ролик о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии оказался фейком из Сирии

Ролик о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии оказался фейком из Сирии
19:22   26 Сентября 2019
Россия

Российский сенатор считает, что США пытаются «уколоть» Россию за свои неудачи

Российский сенатор считает, что США пытаются «уколоть» Россию за свои неудачи

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Штаты проигрывают России в Сирии, поэтому пытаются хоть как-то «уколоть» санкциями за свои неудачи. Об этом пишет РИА Новости.

«В Сирии США жестко конкурируют с Россией. И проигрывают эту конкуренцию. И это видит весь мир. Поэтому каждое лыко в строку. Хоть так, но уколем Россию, раз не получается иначе», — считает сенатор. 

Он подчеркнул, что Москва обязательно предпримет ответные меры. Например, «отобьет у террористов еще часть сирийской территории». 

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон ввел очередной пакет санкций в отношении одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов. По мнению американской стороны, они нарушили санкционный режим по САР, создав схему по доставке топлива для воздушных судов в страну.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #сирия #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...