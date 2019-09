Эйфелева башня 26 сентября погасит огни в память о Шираке

Представитель французской компании SETE, которая обслуживает башню, сообщил, что в четверг, 26 сентября, в девять часов вечера по местному времени одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — погасит огни в память об экс-президенте Жаке Шираке, ушедшем из жизни в возрасте 86 лет. По его словам, также в это время на Эйфелеву башню не пустят посетителей.

Жак Ширак занимал пост французского лидера с 1995 по 2007 год. Скончался в Париже в окружении родных.

#RIP: Jacques René Chirac, a champion of Europe & fierce opponent of the U.S. invasion of Iraq, has died.The former two-term president was 86. President of France and Paris mayor, two terms as prime minister&Chirac represented his rural district in the French parliament 30 years. pic.twitter.com/ZUKUmFbrJ9