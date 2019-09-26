Здание ресторана горит в Набережных Челнах

В Набережных Челнах случился крупный пожар. Загорелась кровля недействующего ресторана. Спасатели эвакуируют жителей ближайших домов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Речь идет о ресторане «Арарат» на проспекте Сююмбике. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

Из-за сильного задымления было принято решение эвакуировать жителей соседних домов. Возгорание тушат 82 человека и 23 единицы техники. В МЧС уточнили, что здание не электрифицировано и не газифицировано.