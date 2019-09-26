Лидер радикального крыла «желтых жилетов» рассказал, за что не простит Ширака

Лидер радикального крыла французского протестного движения «Желтые жилеты» Кристоф Шалансон (Christophe Chalancon) в беседе с «Политикой Сегодня» так и не простил скончавшегося 26 сентября экс-президента Франции Жака Ширака за приверженность правым взглядам и «уничтожение» национальной промышленности.

«Ширак — последний правый президент Франции, хотя вначале прихода к власти он продолжал политику Франсуа Миттерана (президент Франции с 1981 по 1995 годы, социалистическая партия – прим. Ред. ). Он продолжал уничтожать французскую промышленную отрасль. Он продолжил уничтожение нашего сельского хозяйства, проводя проевропейскую федеральную политику, которую прозвали «Каннибал» (Pro-Européenne Fédérale qui est Cannibale). Ширак продолжил. Это Европа самоуничтожается. Европа — Каннибал. Все это для служения США за счет нашей экономики», — категоричен Шалонсон.

Единственной заслугой Ширака собеседник агентства назвал отказ Франции от войны против режима Саддама Хусейна в Ираке.

«А еще он был отличным соблазнителем, о его мужской силе ходят легенды», — со смехом поделился воспоминаниями о Шираке господин Шалансон.

Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет. Помимо президентства они дважды занимал пост премьер-министра Франции — с 1974 по 1976 годы и с 1986 по 1988 годы. Работу во главе правительства во время второго срока Ширак совмещал с работой мэром Парижа. Французской столицей Ширак руководил 18 лет.