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19:34   26 Сентября 2019
Весь мир

Лидер радикального крыла «Желтых жилетов» рассказал, за что не простит Ширака

Лидер радикального крыла «Желтых жилетов» рассказал, за что не простит Ширака

Лидер радикального крыла французского протестного движения «Желтые жилеты» Кристоф Шалансон (Christophe Chalancon) в беседе с «Политикой Сегодня» так и не простил скончавшегося 26 сентября экс-президента Франции Жака Ширака за приверженность правым взглядам и «уничтожение» национальной промышленности.

«Ширак — последний правый президент Франции, хотя вначале прихода к власти он продолжал политику Франсуа Миттерана (президент Франции с 1981 по 1995 годы, социалистическая партия – прим. Ред. ). Он продолжал уничтожать французскую промышленную отрасль. Он продолжил уничтожение нашего сельского хозяйства, проводя проевропейскую федеральную политику, которую прозвали «Каннибал» (Pro-Européenne Fédérale qui est Cannibale). Ширак продолжил. Это Европа самоуничтожается. Европа — Каннибал. Все это для служения США за счет нашей экономики», — категоричен Шалонсон.

Лидер радикального крыла «желтых жилетов» рассказал, за что не простит Ширака

Единственной заслугой Ширака собеседник агентства назвал отказ Франции от войны против режима Саддама Хусейна в Ираке.

«А еще он был отличным соблазнителем, о его мужской силе ходят легенды», — со смехом поделился воспоминаниями о Шираке господин Шалансон.

Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет. Помимо президентства они дважды занимал пост премьер-министра Франции — с 1974 по 1976 годы и с 1986 по 1988 годы. Работу во главе правительства во время второго срока Ширак совмещал с работой мэром Парижа. Французской столицей Ширак руководил 18 лет.

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Автор: Максим Белых
#франция #жак ширак #желтые жилеты #кристоф шалансон

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