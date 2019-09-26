Главе Минстроя предложили вернуться к законопроекту о мерах поддержки при ЧС
Председатель Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин в четверг, 26 сентября, заявил о необходимости вернуться к законопроекту, который регулирует меры поддержки в случаях стихийных бедствий.
По его словам, четыре года назад в стенах министерства разработали законопроект, касающийся восстановления объектов жилищного фонда, инженерных, транспортных и социальных структур, которые пострадали в результате стихийных бедствий, а также меры социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения.
«Законопроект, к сожалению, не поддержали», — напомнил он.
Сергей Степашин предложил главе Минстроя Владимиру Якушеву вернуться к законопроекту, потому что существующие на сегодняшний день меры недостаточны. Страхование жилья — небольшой дополнительный финансовый инструмент, который никак не вылечит ситуацию.
Глава Минстроя России: Обследование домов в зоне паводка на Дальнем Востоке пройдет в два этапа https://t.co/vzyTN2nPm7 pic.twitter.com/Fo2SGjaEAp— Минстрой России (@minstroyRF) 26 сентября 2019 г.