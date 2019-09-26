Главе Минстроя предложили вернуться к законопроекту о мерах поддержки при ЧС

Председатель Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин в четверг, 26 сентября, заявил о необходимости вернуться к законопроекту, который регулирует меры поддержки в случаях стихийных бедствий.

По его словам, четыре года назад в стенах министерства разработали законопроект, касающийся восстановления объектов жилищного фонда, инженерных, транспортных и социальных структур, которые пострадали в результате стихийных бедствий, а также меры социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения.