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18:46   26 Сентября 2019
Россия

Главе Минстроя предложили вернуться к законопроекту о мерах поддержки при ЧС

Главе Минстроя предложили вернуться к законопроекту о мерах поддержки при ЧС

Председатель Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин в четверг, 26 сентября, заявил о необходимости вернуться к законопроекту, который регулирует меры поддержки в случаях стихийных бедствий.

По его словам, четыре года назад в стенах министерства разработали законопроект, касающийся восстановления объектов жилищного фонда, инженерных, транспортных и социальных структур, которые пострадали в результате стихийных бедствий, а также меры социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения.

«Законопроект, к сожалению, не поддержали», — напомнил он.

Сергей Степашин предложил главе Минстроя Владимиру Якушеву вернуться к законопроекту, потому что существующие на сегодняшний день меры недостаточны. Страхование жилья — небольшой дополнительный финансовый инструмент, который никак не вылечит ситуацию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#законопроект #минстрой #поддержка #чс

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