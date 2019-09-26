Судан закрыл границы с Ливией и ЦАР

Временный руководящий орган Судана — Суверенный совет — принял решение закрыть границы с Ливией и Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) по соображениям безопасности. Об этом пишет местное агентство СУНА в четверг, 26 сентября.

По данным издания, власти Судана таким образом хотят покончить с контрабандой. Перед новым руководством страны стоит непростая задача — вывести страну за 39 месяцев переходного периода из хаоса и экономического кризиса, вызванных многолетними вооруженными конфликтами.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Армия взяла власть в руки, а президента Омара аль-Башира, правившего 30 лет, арестовали. Сейчас он находится в тюрьме. В стране создали временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

В прошлом месяце Военсовет и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» пришли к соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане заработал управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей.

В тот же день в должность вступил новый глава правительства Абдалла Хамдук, а его переходное правительство — 8 сентября.