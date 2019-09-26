МИД РФ предлагает провести заседание Первого комитета ГА ООН за пределами США. Таким образом Москва ответит на невыдачу виз членам российской делегации. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам дипломата, США нарушают соглашения, заключенные после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

«Проблема высветилась «во весь рост». Я не припомню случая, когда вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию до такой степени игнорирующую очевидные вещи», — приводит издание слова заместителя министра.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ряд российских политиков не получил американские визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В посольстве США заявили, что невыдача виз носит технический характер. Эту причину Захарова назвала несостоятельной.

Всего визы не дали десяти членам делегации, включая руководителя международного комитета Совфеда Константина Косачева.