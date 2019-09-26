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МИД РФ предложил перенести заседание комитета ООН из США в ответ на невыдачу виз делегатам
Волков «оплакивает» осужденного Устинова, чтобы заманить массовку на митинг 29 сентября

Волков «оплакивает» осужденного Устинова, чтобы заманить массовку на митинг 29 сентября

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Эйфелева башня 26 сентября погасит огни в память о Шираке

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 МИД РФ предложил перенести заседание комитета ООН из США в ответ на невыдачу виз делегатам

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ООН из США в ответ на невыдачу виз делегатам
18:28   26 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ООН из США в ответ на невыдачу виз делегатам

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ООН из США в ответ на невыдачу виз делегатам

МИД РФ предлагает провести заседание Первого комитета ГА ООН за пределами США. Таким образом Москва ответит на невыдачу виз членам российской делегации. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам дипломата, США нарушают соглашения, заключенные после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

«Проблема высветилась «во весь рост». Я не припомню случая, когда вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию до такой степени игнорирующую очевидные вещи», — приводит издание слова заместителя министра.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ряд российских политиков не получил американские визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В посольстве США заявили, что невыдача виз носит технический характер. Эту причину Захарова назвала несостоятельной. 

Всего визы не дали десяти членам делегации, включая руководителя международного комитета Совфеда Константина Косачева.

 

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Автор: Виктория Разумовская
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