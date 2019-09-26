Пятиэтажные школы снова построят в РФ

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в четверг, 26 сентября, сообщил, что после корректировки действующих нормативно-технических документов (сводов правил) в стране снова построят пятиэтажные школы. По его словам, предусмотрели возможность проектирования пятиэтажных школ, хотя сейчас строят не четырех этажей.

В советское время пятиэтажные школы строили, однако затем по соображениям безопасности нормативы по числу этажей пересмотрели. Глава Минстроя объяснил, что теперь актовые залы разрешили размещать и на третьем этаже, а не только на втором.

Также регионы озвучили проблемы, которые касались строительства школ. Владимир Якушев ответил, что ведомство среагировало, поэтому изменения вступят в силу через полгода.