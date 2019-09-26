Матвиенко назвала серьезным фактором международной стабильности диалог РФ и КНР

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в четверг, 26 сентября, в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу​​​ назвала серьезным фактором международной стабильности сотрудничество РФ и КНР.

По ее словам, диалог Москвы и Пекина направлен на экономическое взаимодействие и укрепление безопасности. Спикер СФ считает, что сотрудничество Россия и Китай построили на взаимном уважении и отказе от конфронтации против третьих стран.

«Это курс созидания, партнерства», — добавил Матвиенко.

Парламентарий также отметила, что укрепление взаимоотношений с китайской стороной на основе сотрудничества и партнерства — долгосрочный курс и приоритет во внешней политике РФ.