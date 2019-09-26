Россия считает новые санкции США против одного юрлица, пяти судов и трех физических лиц абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в четверг, 26 сентября.

Введенные меры «за нарушение санкций по Сирии», в частности, касаются трех россиян, которые работают в компании «Совфрахт».

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях», — подчеркнул дипломат.

Санкции в отношении Сирии США расширяют с завидной регулярностью. Так в июле список пополнился 13 юридическими лицами из Сирии, Ливана и ОАЭ. Среди них торговые компании, производитель сахара из Хомс и холдинговая компания Aman из Сирии.