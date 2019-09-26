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Волков «оплакивает» осужденного Устинова, чтобы заманить массовку на митинг 29 сентября

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Здание ресторана горит в Набережных Челнах
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Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Эйфелева башня 26 сентября погасит огни в память о Шираке

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17:59   26 Сентября 2019
Россия

МИД РФ назвал новые санкции США абсолютно неприемлемыми

МИД РФ назвал новые санкции США абсолютно неприемлемыми

Россия считает новые санкции США против одного юрлица, пяти судов и трех физических лиц абсолютно неприемлемыми. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в четверг, 26 сентября.

Введенные меры «за нарушение санкций по Сирии», в частности, касаются трех россиян, которые работают в компании «Совфрахт».

«Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях», — подчеркнул дипломат.

Санкции в отношении Сирии США расширяют с завидной регулярностью. Так в июле список пополнился 13 юридическими лицами из Сирии, Ливана и ОАЭ. Среди них торговые компании, производитель сахара из Хомс и холдинговая компания Aman из Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #мид рф

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