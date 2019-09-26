Ролик о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии оказался фейком из Сирии

Сообщения о нахождении ЧВК «Вагнера» в Ливии распространилась в сети. И подобные данные появляются не впервые. Федеральное агентство новостей выяснило, соответствует ли действительности эта информация.

Западное агентство Bloomberg в статье от 25 сентября, ссылаясь на некие источники, сообщило о присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии, которые поддерживают Халифу Хафтара. Этот инфоповод подхватили и прозападные российские СМИ. Распространение данных в российском информационном поле было поддержано в том числе и Telegram-каналами, сопроводившими публикации коротким роликом с российским грузовым автомобилем «Урал», пассажир которого на русском говорит, что «едет в Аджабию» (город на севере Ливии).

Агентство обнаружило видеозапись в ливийском Facebook, которое было опубликовано в соцсети в ночь с 24 на 25 сентября. В ходе дальнейших поисков выяснилось, что это не первоисточник. Оригинальное видео появилось в сирийской группе в Facebook еще 17 сентября.

Однако в оригинальном ролике из кабины «Урала» песочного цвета слышно лишь речь на арабском, а после проезда грузовика в кадре виден флаг САР. Это полностью доказывает попытку вброса фейковых данных через Facebook ливийскими специалистами, которые работают на премьер-министра ПНС Ливии Фаиса Сарраджа.

Агентство отмечает, что фейк сделан создан особенно тщательно и его не так просто разоблачить, ведь поиск в Facebook ограничен и на проверку и отсмотр медиаматериалов, которые публиковались в социальной сети, требуется большое количество времени.

Вечером в среду, 25 сентября в ливийском Twitter также продолжила тиражироваться информация о россиянах на территории Ливии. Так, сообщалось о некоем мужчине по имени Вадим, а также документах, которые якобы принадлежат ему. Эти сообщения активно тиражировались в арабском сегменте сети и были оперативно вброшены и в медиапространство. Уже в 00:25 об этом сделал публикацию Telegram-канал Directorate 4.

Днем 26 сентября в ливийском сегменте появилась публикация с фотографией тела человека. В публикации указывается, что якобы тело некоего Вадима, который был убит на территории Ливии.

Журналисты ФАН установили личность мужчины и некоторых его близких. Связаться с Вадимом не удалось, но его супруга вышла на связь с агентством.

«Достали писать, Вадим в России», — заявила женщина.

О том, что мужчина находится в РФ и с ним все в порядке, говорит и статус жены на странице в соцсети, где она сообщает, что с ее мужем все в порядке.

Нередко информация в сети публикуется без дополнительной проверки. Фактчекингом нередко принебрегают и крупные средства массовой информации, среди Bloomberg, уже не в первый раз. Например, в 2016 году СМИ обнародовало материал о якобы обнаруженном в Крыму самом богатом золотом месторождении. Однако авторы статьи быстро поняли, что опубликовали недостоверную информацию, а потому статью решили скрыть. Однако различные СМИ все же подхватили и растиражировали этот инфоповод.

В другой раз Bloomberg написал о законном президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, в котором якобы «разочаровались» в Москве. Издание утверждало, что в Кремле усомнились в способности венесуэльского лидера контролировать военных, так как они «не хотят идти против народа». Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что провозглашение себя президентом Венесуэлы оппозиционером Хуаном Гуайдо этой зимой незаконно, а легитимным президентом республики остается Мадуро.