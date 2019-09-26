Депутат Европарламента назвал Жака Ширака любимым президентом французов

В четверг, 26 сентября, на 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал «360», каким человеком был Ширак и почему его так любят простые люди.

По словам политика, Ширак был типичным французом, типичным последователем Шарля де Голля на посту президента. При этом он был достаточно сильным, чтобы сказать США «нет», если действия Вашингтона не были в интересах Франции.

По мнению Мариани, все будут помнить, что именно Ширак закрыл национальную военную службу. Раньше любой француз должен был пойти на год или на два года в армию. Кроме того, он изменил Конституцию, уменьшив срок президентства с семи до пяти лет.

«Думаю, это бы последний президент XX века. Он был типичным послевоенным президентом. Понимаете, того времени, когда были два блока — НАТО и СССР. Сейчас политика изменилась. Есть Китай и много других актеров», — говорит депутат.

Ширак предпочитал изысканной еде сытную, например, кусок говядины с гарниром. Он мог прийти в обычное кафе и провести там несколько часов, разговаривая с владельцем заведения. Он был внимателен ко всем.