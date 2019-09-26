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17:40   26 Сентября 2019
Весь мир

Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич, гордится тем, что отношения с Россией и Китаем находятся в фокусе внешней политики страны.  Такое заявлении он сделал на выступлении в Генассамблее ООН в четверг, 26 сентября.

По словам сербского главы, Белград хочет улучшить и развивать сотрудничество со всеми странами Африки, Азии и Латинской Америки. Вучич заявил, что так «мы видим будущее Сербии и мира».

Также он подчеркнул, что страна на пути к Евросоюзу поддерживает партнерские отношение с Западом.

«Мы гордимся нашими отношениями с Россией и Китаем», — отметил он.

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Автор: Арсений Аскольский
#сербия #вучич

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