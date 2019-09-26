Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич, гордится тем, что отношения с Россией и Китаем находятся в фокусе внешней политики страны. Такое заявлении он сделал на выступлении в Генассамблее ООН в четверг, 26 сентября.

По словам сербского главы, Белград хочет улучшить и развивать сотрудничество со всеми странами Африки, Азии и Латинской Америки. Вучич заявил, что так «мы видим будущее Сербии и мира».

Также он подчеркнул, что страна на пути к Евросоюзу поддерживает партнерские отношение с Западом.