Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН
Представитель российского внешнеполитического ведомства в четверг, 26 сентября, сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Встречу глав МИД организовали при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы РФ в Грузии и Грузии в России.
Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Также Сергей Лавров и Давид Залкалиани обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности.
❗ 26 сентября «на полях» 74-й сессии ГА #ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Грузии Д.М.Залкалиани, организованная при содействии Швейцарии. ???? https://t.co/cbNG7ir6C2 #Россия #Грузия #UNGA pic.twitter.com/YWiRU92zMk— МИД России ???????? (@MID_RF) 26 сентября 2019 г.