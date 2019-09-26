Представитель российского внешнеполитического ведомства в четверг, 26 сентября, сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Встречу глав МИД организовали при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы РФ в Грузии и Грузии в России​​​.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Также Сергей Лавров и Давид Залкалиани обменялись мнениями по проблематике региональной безопасности.