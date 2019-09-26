Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории в Куйбышевском районе Ростовской области. В ней производились синтетические наркотики.

Оперативники уточнили, что двое жителей Ростова-на-Дону купили в сельской местности несколько домов, которые оборудовали для производства мефедрона. Там же они фасовали наркотики для дальнейшего сбыта. Преступники были задержаны, когда пытались реализовать 17 килограмм мефедрона.

«При попытке реализации 17 килограмм наркотиков путем изготовления так называемых закладок в окрестностях Ростова-на-Дону были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.