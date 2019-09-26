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17:22   26 Сентября 2019
Россия

Башкирские коммунальщики покосили траву в снегопад

Башкирские коммунальщики покосили траву в снегопад

Работники коммунальных служб в Башкирии вышли косить траву в снегопад. Случай попал на видео, которое опубликовал в четверг, 26 сентября, пользователь Facebook. 

Мужчина в оранжевой спецодежде, запечатленный на видео, косит траву, пока в городе идет сильный снегопад. 

«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдовль. Отправим на экспорт», — пошутил автор видео.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #башкирия #снегопад

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