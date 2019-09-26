Башкирские коммунальщики покосили траву в снегопад
Работники коммунальных служб в Башкирии вышли косить траву в снегопад. Случай попал на видео, которое опубликовал в четверг, 26 сентября, пользователь Facebook.
Мужчина в оранжевой спецодежде, запечатленный на видео, косит траву, пока в городе идет сильный снегопад.
«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдовль. Отправим на экспорт», — пошутил автор видео.
В Башкирии коммунальщики вышли косить траву в снегопадhttps://t.co/SjKKg97b4a pic.twitter.com/GL5IELAFcU— РИА Новости (@rianru) September 26, 2019