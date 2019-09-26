Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Один из лидеров парижского протестного движения «Желтые жилеты» Бенджамин Коши (Benjamin Cauchy) в беседе с «Политикой Сегодня» выразил соболезнования по поводу кончины президента Франции с 1995 по 2007 годы Жака Ширака.

«Президент Ширак останется в сердцах всех французов. Он любил людей, как бы это наивно не звучало, он близко к сердцу принимал их проблемы. Он был человеком, который знал, как сказать "нет" войне в Ираке. Франция оплакивает великого государственного деятеля», — сказал Коши.

Францию при Шираке собеседник агентства вспоминает с ностальгией. Тогда республика «блистала на международной арене» во многом благодаря президенту.

«Наша страна имела вес и значимость для иностранных коллег и партнеров. Францию уважали и она еще не была разделена коммунитаризмом! Ширак был президентом, который не рукоплескал ни левым, ни правым. Он отказался от войны в Ираке. Он был очень доступным для обычных людей, открытым, донести до него мысли, просьбы, недовольства было просто. Мне кажется, это смело и важно для человека, занимающего такой пост», — заключил Коши.

Как сообщило AFP со ссылкой на семью Ширака, политик скончался в возрасте 86 лет. Помимо президентства они дважды занимал пост премьер-министра Франции — с 1974 по 1976 годы и с 1986 по 1988 годы. Работу во главе правительства во время второго срока Ширак совмещал с работой мэром Парижа. Французской столицей Ширак руководил 18 лет.