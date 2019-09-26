Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

 Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН

Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН
Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

 Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией
Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

Сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории в Ростовской области

 Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН

Лавров и глава МИД Грузии встретились на полях Генассамблеи ООН
Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

 Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ

Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ
Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

Президент Сербии гордится отношениями с РФ и Китаем

 Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией
17:14   26 Сентября 2019
Весь мир

Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Лидер «Желтых жилетов» вспомнил заслуги Ширака перед Францией

Один из лидеров парижского протестного движения «Желтые жилеты» Бенджамин Коши (Benjamin Cauchy) в беседе с «Политикой Сегодня» выразил соболезнования по поводу кончины президента Франции с 1995 по 2007 годы Жака Ширака.

«Президент Ширак останется в сердцах всех французов.  Он любил людей, как бы это наивно не звучало, он близко к сердцу принимал их проблемы.  Он был человеком, который знал, как сказать "нет" войне в Ираке. Франция оплакивает великого государственного деятеля», — сказал Коши.

Францию при Шираке собеседник агентства вспоминает с ностальгией. Тогда республика «блистала на международной арене» во многом благодаря президенту.

«Наша страна имела вес и значимость для иностранных коллег и партнеров. Францию уважали и она еще не была разделена коммунитаризмом! Ширак был президентом, который не рукоплескал ни левым, ни правым.  Он отказался от войны в Ираке.  Он был очень доступным для обычных людей, открытым, донести до него мысли, просьбы, недовольства было просто. Мне кажется, это смело и важно для человека, занимающего такой пост», — заключил Коши.

Как сообщило AFP со ссылкой на семью Ширака, политик скончался в возрасте 86 лет. Помимо президентства они дважды занимал пост премьер-министра Франции — с 1974 по 1976 годы и с 1986 по 1988 годы. Работу во главе правительства во время второго срока Ширак совмещал с работой мэром Парижа. Французской столицей Ширак руководил 18 лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#франция #жак ширак #желтые жилеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...