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17:03   26 Сентября 2019
Россия

Умер советский летчик-космонавт Геннадий Манаков

Умер советский летчик-космонавт Геннадий Манаков

Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков. Ему было 69 лет. Об этом написал в Twitter депутат Госдумы Максим Сураев в четверг, 26 сентября.

Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Оренбургской области. Он дважды выходил в космос и достигал орбитальной станции «Мир» — в 1990 и 1993 годах. Дослужился до звания полковника. 

Манаков получил звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и награждением орденом Ленина.

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Автор: Арсений Аскольский
#смерть #летчик

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