Умер советский летчик-космонавт Геннадий Манаков

Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков. Ему было 69 лет. Об этом написал в Twitter депутат Госдумы Максим Сураев в четверг, 26 сентября.

Манаков родился 1 июня 1950 года в селе Ефимовка Оренбургской области. Он дважды выходил в космос и достигал орбитальной станции «Мир» — в 1990 и 1993 годах. Дослужился до звания полковника.

Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! pic.twitter.com/9EGAyPZSMJ — Макс Сураев (@Msuraev) 26 сентября 2019 г.

Манаков получил звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и награждением орденом Ленина.