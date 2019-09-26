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17:12   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Лукашенко признался, что ему было трудно откровенно разговаривать с Порошенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 26 сентября, заявил, что может поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным на любые темы — от личных до государственных. Президент Белоруссии объяснил, что в любой момент просто берет и откровенно все рассказывает, даже не думает о том, как это расценят.

«Я Путину все могу рассказать», — сказал Лукашенко.

Однако с бывшим украинским лидером Петром Порошенко так не получилось. Лукашенко поделился воспоминаниями, что с Порошенко огни могли десять раз поссориться за встречу.

«Я ему что-то сказал, он отмахнулся», — объяснил президент Белоруссии.

С казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым у Александра Лукашенко наоборот блестящие отношения, потому что они понимают друг друга. Белорусский лидер подчеркнул, что уважает Токаева и говорить с ним абсолютно откровенно.

«Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время», — добавил глава республики.

Александр Лукашенко рассчитывает на аналогичный диалог с новым украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что плохих отношений с президентами Украины у него никогда не было.

«У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #белоруссия #казахстан #лукашенко

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