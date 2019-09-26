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17:01   26 Сентября 2019
Россия

Россияне оформили 14 миллионов электронных больничных

Россияне оформили 14 миллионов электронных больничных

С момента вступления в силу закона об электронных больничных россияне воспользовались услугой несколько миллионов раз. 14-миллионый электронный листок нетрудоспособности выдали в больнице в Липецкой области.

«В России выдан 14-миллионный электронный больничный, его получил житель Липецкой области. Порядка 30% всех больничных, которые выдаются гражданам, оформляются в электронном виде», — сообщили в Фонде социального страхования. 

Больше всего электронных больничных выдали в Татарстане (962,6 тысячи). На втором месте оказалось Подмосковье (680,8 тысячи), а на третьем — Кемеровская область (652,2 тысячи).

Напомним, закон об электронных больничных листах вступил в силу 1 июля 2017 года. Такой листок нетрудоспособности оформляется с письменного согласия гражданина при обращении в медучреждение. Такой больничный не надо относить в отдел кадров, достаточно сообщить своему работодателю его номер.

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Автор: Виктория Разумовская
#работа #больничный #медучреждение

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